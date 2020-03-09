فيديو| "وصلة هزار" بين سيد رجب وسلوى محمد علي أمام كاميرا الخليج 365



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

يشارك الفنان سيد رجب والفنانة سلوى محمد علي، بفعاليات مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بفيلم قصير يحمل اسم "حبيب".

وقالت الفنانة سلوى محمد علي لكاميرا الخليج 365، إنها متحيزة للفيلم القصير، لأنه أصعب من الفيلم الطويل، لافتة إلى أن الحكاية عندما تحكى في وقت قصير تكون صعبة.

وجمعت وصلة هزار، بين الفنانة سلوى محمد على والفنان سيد رجب، خلال حديثه لكاميرا الخليج 365 بالمهرجان.

وخلال حديث "سلوى"، اخترق الفنان سيد رجب الكاميرا متحدثًا عن فيلمه معها: "قريت السيناريو ولقيته كويس قوي.. وطلبت إني أقابل المخرج، وأبهرني بكل حاجة، وحسيت إني في إيد أمينة والدور كويس ولطيف"، متابعًا: "فيه كيمياء حلوة بيني وبين سلوى محمد علي".

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وردت سلوى على سيد رجب، قائلة: "الأستاذ سيد شاطر أوي في فكرة، إنه يعرف يبقى صديق لزميل أو زميلة، ويخلي الجو لطيف، ومعظم الوقت بنهزر وناكل سوا.. غير إنه عشرة قديمة بالمسرح اللي بيخلي الناس تاخد على بعض أكتر".

وأضافت سلوى: "بحب مهرجان الأقصر"، ليقاطعها سيد رجب: "وأنا بحب الأقصر ومهرجان الأقصر.. ودي أول سنة أجي فيها، وكان حظي حلو إني جيتها ولينا كمان في المهرجان فيلم مشاركين بيه".

يذكر أن، فيلم "حبيب" الذي يقوم بطولته سيد رجب وسلوى محمد علي، شارك في المسابقة الرسمية للأفلام القصيرة بمهرجان قرطاج في أكتوبر الماضي.