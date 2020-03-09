تراند اليوم : بعد التراشق بينهما .. زوج أنغام يفجر مفاجأة عن الطلاق بينهما

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم طبيعة علاقته مع المطربة المصرية أنغام بعد توجيهه التحية لزوجته الأولى ياسمين عيسى في اليوم العالمي للمرأة .

وقال "إبراهيم" في تدوينة عبر حسابه بـ"انستجرام" : "آسف لعدم الرد.. أحب أوضح.. أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي.. ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد.. حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي ما زال هو الآخر على ذمتي".

وأضاف: : "وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال حتى الآن.. لكن محدش عارف بكرة جايب إيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".

ونشر أحمد إبراهيم عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي صورة لزوجته السابقة وأولاده، وذلك احتفالا بيوم المرأة العالمي، قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي.. عرفت قيمة ولاد الأصول اللي بيتقوا الله بجد".

وكانت تكهنات بانفصال أحمد إبراهيم وأنغام بعد حذف الثنائي لبعضهما عبر "انستجرام".