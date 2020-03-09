كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رجاء الجداوي: خالتي تحية كاريوكا رفضت دخولي عالم التمثيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الفنانة الكبيرة رجاء الجداوي إنه لا يتخيل أحد أن خالتي الفنانة تحية كاريوكا رفضت دخولها المجال الفني حتى لا تمر بما حدث لها من شقاء، وكانت ضد ذلك تماما وكانت تريدها أن تتفرغ للتعليم فقط.

وأضافت في تصريحات صحفية: "دخولي التمثيل حدث بالصدفة عن طريق المخرج عبد العزيز جاد الذي رشحني لدور شقيقة الفنان أحمد رمزي في أحد الأفلام، وجسدت الدور رغم أنني لم أكن وقتها أتحدث العربية بشكل جيد، وكنت أتحدث وقتها الفرنسية والإيطالية والإنجليزية فقط"





ونفت من جانبها اتهامها بأن دورها في فيلم "دعاء الكروان" للراحلين فاتن حمامة وأحمد مظهر كان بواسطة من تحية كاريوكا، مؤكدة أن الراحلة لم تكن (واسطة) أبدا لها في أي عمل فني.