

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: حرص الفنان محمد عادل إمام، على الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، على طريقته الخاصة. ونشر إمام، صورة له عبر حسابه على "إنستجرام"، وظهر فيها وبجواره ابنته خديجة. وعلق على الصورة: "بمناسبة يوم المرأة العالمي". Advertisements يذكر أن، محمد عادل إمام رزق بطفلته الأولى التي أطلق عليها اسم "خديجة" في شهر يونيو الماضي. وكان آخر أعمال الفنان محمد إمام، فيلم "لص بغداد" المعروض حاليًا بدور العرض السينمائي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بصورة مع ابنته.. هكذا احتفل محمد عادل إمام بيوم المرأة العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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