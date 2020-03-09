فيديو .. حسن الشافعي يحذر من شخص ينتحل شخصيته

كشف الفنان حسن الشافعي بأن أحد النصابين ينتحل شخصيته، حيث نشر فيديو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وحذر الشافعي جمهوره ومتابعيه من خلال الفيديو بأن هناك أحد النصابين ينتحل شخصيته ويقوم

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بالتواصل معاهم عبر الهاتف او تطبيقات التواصل الاجتماعي .. كما يطلب ذلك المحتال بعض الموهوبين سواء في الغناء أو المولدز بمبلغ مالي أو راتب .. وأوضح الشافعي أيضًا بأنه اتخذ جميع الإجراءات القانونية مطالبًا من جمهوره بأن يقوموا بصد هؤلاء وعدم تصديقهم مشيرًا إلى أنهم مجموعة من المحتالين ليس إلا.

يذكر أن الفنان حسن الشافعي طرح مؤخرًا كليب بعنوان مامي كوسا، وشاركه في الغناء كل من الفنان أحمد سعد، والفنان الشعبي كنكا، كما كسر الكليب حاجز الـ 7 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.