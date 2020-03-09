فيديو .. فيفي عبده في وصلة رقص شرقي

نشرت الفنانة فيفي عبده فيديو، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وظهرت فيفي من خلاله في وصلة رقص شرقي.

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يذكر أن الفنانة القديرة فيفي عبده شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسلها مملكة الغجر، وهو من تأليف محمد الغيطي، وإخراج عبد العزيز حشاد، وبطولة كل من حورية فرغلي،

حازم سمير، سامح الصريطي، سناء شافع، ميار الغيطي، عزة مجاهد، أحمد كرارة، صوفية، هبة عبد العزيز، محمد سليمان، حسام فارس، صبري عبد المنعم، علي حميدة، ياسر علي ماهر، شمم الحسن، إحسان الترك، محمد جمعة.