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شكرا لقرائتكم خبر عن عروض مسرح الشارع فى أسيوط ضمن فعاليات "مسرح الجنوب" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد شوارع قرى ومدن محافظة أسيوط هذا العام تقديم عروض مسرح الشارع لأول مرة فى الصعيد خلال فعاليات الدورة الخامسة من المهرجان المسرحى الدولى لشباب الجنوب برئاسة الناقد الفنى هيثم الهوارى رئيس اتحاد المسرحيين الأفارقة التى تقام فى الفترة من 9: 15 أبريل المقبل برعاية وزارة الثقافة .
وقال اللواء حسن خلاف رئيس شرف المهرجان إن مسرح الجنوب يسعى بكل قوة لتقديم كل ما هو جديد فى كل دورة وقد اختارت إدارة المهرجان هذا العام تقديم عروض مسرح الشارع فى القرى والمدن بعد النجاح الكبير الذى حققه المهرجان بتقديم عروض مسرح العلبة فى القرى خلال العام الماضى خاصة أن مسرح الشارع هو نوع من المسرح لم يره الناس فى قرى أو مدن الصعيد من قبل.
وأضاف أن البرنامج يستضيف 3 عروض هى العرض الهندى "حكاية خلخال" والعرض العراقى فريسكا والجزائرى " الجار " بالإضافة إلى ورشة فى مسرح الشارع لكى يتعلم أبناؤنا الاساسيات والقواعد التى يقوم عليها مسرح الشارع ليتم من خلالها إنشاء وتأسيس عدد من الفرق المسرحية من شباب الصعيد ليكونوا نواة لتقديم عروض مسرحية فى شوارع الصعيد.
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