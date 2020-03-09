شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى لبيب يقع فى حب مدربة ايروبكس فى "ولاد امبابة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يقع الفنان لطفى لبيب ضمن أحداث مسلسل "ولاد امبابة" في حب الفنانة المغربية هند مالكى التي تجسد ضمن أحداث العمل مدربة ايروبكس وتحدث بينهم مطاردات كوميدية ضمن احداث المسلسل المقرر طرحه في موسم رمضان المقبل .









مسلسل "ولاد امبابة" بطولة كل من الفنان سمير غانم وفريدة سيف النصر وأحمد شيبة وسعد الصغير وشمس ونادر أبو الليف وبرلنتى فؤاد وعبد الله مشرف ومراد فكرى ومحمود فارس وهانى الاسمر وإسماعيل فرغلى ومحمد فاروق ونجوم فرق المهرجانات أوكا وأورتيجا ويسرا المسعودى وبوسى شاهين، وآخرون ومن تأليف أيمن بكرى، ومن إخراج ممدوح ذكي .

وانضم لطفى لبيب مؤخرا إلى فريق عمل مسلسل "تيمون وبومبا"، ويلعب من خلاله دورا كوميديا، والذى يخوض به كل من: أحمد فهمى وأكرم حسنى السباق الرمضانى المقبل، والذى بدأ أبطاله تصوير عدد من مشاهده خلال الأيام الماضية، والذى يكتبه أيمن وتار، ويخرجه أحمد الجندى ومن إنتاج سينرجى، حيث شهد الأيام الماضية أكثر من جلسة عمل، للوقوف على التفاصيل النهاية على الشخصيات بالسيناريو، ووضع جدول واختيار أماكن التصوير.

مسلسل "تيمون وبومبا" تدور أحداثه فى حلقات منفصلة المتصلة التى تناسب طبيعة الأعمال الكوميدية، ويعتمد على البطلين أحمد فهمى وأكرم حسنى، إضافة إلى مشاركة الفنانة الشابة ويزو بدور رئيسى فى الحلقات، مع ظهور العديد من الفنانين كضيوف شرف، جار الاستقرار على أسمائهم، حيث سيكون اختيارهم على حسب وجود مواقف كوميدية تناسبهم.

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وكانت آخر أعمال الفنان لطفى لبيب فى الدراما مسلسل "شبر ميه" التى دارت أحداثه حول 3 رجال، لكل منهم شخصية وحدوتة خلال الحلقات، على رأسهم أحمد السعدنى بطل العمل الذى يرفض فكرة الزواج، ومحمد على رزق الذى توفيت زوجته فقرر الاعتناء بابنته الوحيدة الصغيرة، ومراد مكرم الذى لم يقدرعلى تحمل مسئولية أبنائه، فقرر أن يدخل فى علاقة مع امرأة أخرى، ويتزوجها، فيقع تحت ضغط الحياة وتتوالى الأحداث.

مسلسل "شبر ميه" ينتمى لنوعية مسلسلات ذات الحلقات الطويلة فى 45 حلقة، ويشارك فى بطولته أحمد السعدنى، نجلاء بدر، مراد مكرم، ندى موسى، محمد على رزق، نهى عابدين، ثراء جبيل، رجاء الجداوى، إنعام سالوسة، وآخرون، تأليف شريف بدر الدين وورشة كتابة، إخراج طارق رفعت، إنتاج "سينرجى".