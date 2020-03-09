ميغان ماركل تثير غضب كاميلا بهذا التصرف

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 9 مارس 2020 03:46 صباحاً - لم تخل عودة الأمير هاري وزوجته ميغان الحالية إلى المملكة المتحدة ، قبل تنازلهما الرسمي عن واجباتهما الملكية نهاية الشهر الجاري من تجاوزات .



فقد أثارت ميغان غضب دوقة كورنوول "كاميلا" زوجة ولي العهد الامير تشارلز ، من خلال كسر تعهد بعدم التقليل من خطاب كاميلا حول العنف المنزلي، ولكن أصرت ميجان على أن تظهر صورها على المسرح عندما كانت "كاميلا" تلقي كلمتها.

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وأدى تصرف ميغان الغريب في إشعال غضب "كاميلا"، وتسبب بتخفيض خطاب دوقة كورنوول بشأن العنف المنزلي، حيث كانت زوجة الأمير تشارلز تخطط لخطاب اليوم في الذكرى العاشرة لمهرجان نساء العالم في لندن منذ حوالي عام.



وكانت ميغان قطعت تعهدًا بعدم الظهور في حملة كاميلا ضد سوء المعاملة من خلال المطالبة بنشر صور زيارتها الخاصة على المسرح الوطني.

وقال أحد المطلعين بالقصر الملكي: "عمل كاميلا مهم للغاية بالنسبة لها ، وكان قرارها بتسليط الضوء على آفة العنف المنزلي في الذكرى العاشرة لنساء العالم خطة مدروسة بعناية"، ولكن تصرفات ميغان السرية أفسدت هذا العمل.