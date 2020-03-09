شاهد.. مصطفى حجاج يزيح الستار عن أحدث أغانيه نصيبي وقسمتي

كشف الفنان مصطفى حجاج عن أحدث أغانيه، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر حجاج أفيش الأغنية والتي تحمل أسم نصيبي وقسمتي، وهي من ألبوم هتزهزه، والمقرر طرحه قريبًا بالأسواق والمتاجر الإلكرتونية. Advertisements يذكر أن الفنان مصطفى حجاج طرح مؤخرًا أغنية بعنوان آه يا حنان، وهي من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب، وتعد الأغنية أيضًا من ألبوم هتزهزه. أغنية بعنوان آه يا حنان، وهي من كلمات عنتر هلال، وألحان محمد يحيى، وتوزيع توما، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 4 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب، وتعد الأغنية أيضًا من ألبوم هتزهزه.

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