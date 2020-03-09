صور.. حمادة هلال يشعل حفل الإسكندرية

أحيا الفنان حمادة هلال حفلًا غنائيًا ضخمًا على مسرح نادي سموحة بالإسكندرية، كما شهد الحفل عدد غفير من الجمهور ومحبينه.

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وأعرب حمادة هلال بعد نجاح الحفلة عن

شدة سعادته وتوجه بالشكر إلى جميع من ساهم في نجاح الحفل، قائلًا: حفل ايجيبت جولد نادي سموحة بالاسكندرية .. بشكر رئيس مجلس ادارة الشركه مصطفى نصار و بشكر فريق عملي .. ادارة اعمال مدحت هلال .. اضاءه طارق صبري .. مسرح احمد حمامصي .. صوت مدحت عبد السلام .. تصوير احمد صبري وبشكر اعضاء فرقتي كلهم .. احسنتم جميعًا.

يذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب أووه لا لا، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.