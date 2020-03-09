شاهد .. شركة تامر حسني تصدر بيان بشأن التعاقدات

أصدرت شركة النجم تامر حسني بيان جديد، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وجاء نص البيان: تنبيه هام .. تعلن شركه TH production بان الشركه غير مسؤله عن اي تعاقدات لأي عملاء خارج شركتنا في كل

من الحفلات داخل مصر و خارجها و الأفراح الداخلية و الخارجيه مع اي جهه او منظم او متعهد حفلات بدون الرجوع لشركه TH Production للتأكد من موافقه الشركه و الفنان على اي من هذه التعاقدات و المواعيد المحددة لها و الأسعار الخاصه بها .. الشركه سوف تتخذ كافه الإجراءات القانونيه لحمايه حق الفنان و الشركه مع اي جهه او مؤسسه تتعاقد على اي تعاقد باسم الفنان دون الرجوع له و لشركته الخاصه.

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يذكر أن النجم الكبير تامر حسني يستعد لطرح ألبومه الجديد، والذي لم يتم تحديد أسمه حتي الآن، ومن المقرر طرحه في صيف عام 2020 الجاري، ومن المرجح أيضًا أن يتم طرحه في عيد الفطر 2020.