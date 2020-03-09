تراند اليوم : فرقة اوبرا القاهرة والمسرحيات والاغانى العالمية بأوبرا الاسكندرية

إلاسكندرية/ نسرين عبد الرحيم

نظمت دار الأوبرا المصرية برئاسة د. مجدى صابرمساء اليوم حفلا فنيا لفرقة أوبرا القاهرة تحت اشراف د. ايمان مصطفى ومن اخراج حازم طايل بمشاركة نجوم الفرقة وقيادة المايسترو/مجدى بغدادى حيث قدمت باقة من اشهر اغانى المسرحيات الغنائية والأوبرات العالمية منها صوت الموسيقى..البؤساء ..كارمن..شبح الأوبرا..زواج فيجارو ..لابوهيم..الشهامة الريفية..بالاضافة الى اشهر الاغانى العالمية.

يشار ان فرقة اوبرا القاهرة تكونت رسمياً عام 1964 وقدمت العديد من اشهر الاوبرات العالمية ويضم الريبورتوار الخاص بها اكثر من 32 رواية اوبرالية شهيرة كما شارك اعضائها فى عروض ضخمة على اكبر مسارح العالم ونجحت فى تكوين قاعد جماهيرة تهتم بالغناء الاوبرالى باعتباره احد ارقى اشكال الفنون .

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