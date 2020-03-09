عاصي الحلاني: في لبنان مش ناقصنا.. ويقدم النصائح لمحاربة كورونا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

تميز النجم عاصي الحلاني خلال تواجده ضمن أعضاء لجنة تحكيم الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، إلى جانب النجمين نانسي عجرم ومحمد حماقي، بحضوره ونصائحه للمشاركين.

وكان قد تأهل إلى الحلقة النهائية مشتركان من فريق عاصي الحلاني، حيث أدت آمنة دمّق أغنية "أنا بعشقك"، لميادة الحناوي، وغنى محمد إبراهيم "الوداع" لوردة الجزائرية، ثم غنيا مع مدربهما أغنية "اضحكي". ليختار بعد ذلك الجمهور محمد إبراهيم لمنافسة ياسمين أسامة ومحمد إسلام رميح على اللقب.

وفي الجولة الثانية، تميز محمد إبراهيم في أغنية "ممنونك أنا" لملحم زين، في حين تألقت ياسمين أسامة من فريق محمد حماقي بغناء "سامحتك كتير" لأصالة نصري، وأجاد محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم أداء "يا عسل" لصابر الرباعي.

واللافت أن عاصي الحلاني بدا هادئا وعفويا طيلة الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس ميدز"، فقد تغنى بأداء مشتركيه وموهبتهما التي أهلتهما للمرحلة النهائية. وظل محافظا على معنوياته المرتفعة خلال الحفل، حتى بعد نيل المشترك محمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم اللقب.

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من جهة ثانية، أشار النجم عاصي الحلاني في مقابلة إعلامية إلى أن دور والدته في حياته كان كبيرا، فقد كانت حاضنة له ولأشقائه في أصعب الظروف التي مرت على لبنان بخاصة خلال الحرب، وعندما كان والده في العمل فقد كانت والدته بمثابة الأب والأم وكلمتها مسموعة.

وأكد "الحلاني" أنه لا يستطيع وصفها مبينا: "الأم لا تُساوى بشيء"، وأوضح أنه برحيلها سجل قصيدة "عمرك شفت شي باب عم يبكي"، وأدى هذه القصيدة إهداء لوالدته.

وأضاف عاصي الحلاني أنه وأشقاءه تربوا بعائلة كان هو فيها الأصغر، ولكنه اليوم أصبح بالنسبة لهم الأكبر، مبينا أنهم عائلة متكاتفة حتى قبل شهرته، ونوه إلى أنها جعلته مهتما أكثر وخائفا بشكل أكبر على أخواته وعائلته.

الفيديو المرفق، يعرض المقابلة التي أجراها "فوشيا" مع النجم عاصي الحلاني إذ تحدث عن تجربته في الموسم الثالث من برنامج "ذا فويس كيدز"، متطرقا إلى موضوع انتشار فيروس كورونا، موجها نصائح للمواطنين لمواجهة المرض.