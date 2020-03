شكرا لقرائتكم خبر عن كريستيان بيل ينضم لـ Thor: Love and Thunder والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اكدت شركة مارفل انضمام الممثل العالمى الحائز على الأوسكار، كريستيان بيل، اضم إلى فيلمها الجديد، Thor: Love and Thunder، الذى من المقرر أن يصل دور العرض العام المقبل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " flickeringmyth "، وذلك بعد انتشار الكثير من الشائعات حول الأمر، كما سليعب بيل، دور رئيسى شرير رئيسى في العمل.

كما أكدت الممثلة تيسا تومبسون الخبر، خلال أحدى المقابلات التي أجريت معها، حيث صرحت "سيلعب كريستيان بيل دور الشرير، وأعتقد أن هذا الأمر سيكون رائعا، لقد قرأت النص، ولا استطيع أن أفصح الكثير عن الأمر، ولكننى يمكن أن أوكد أننا جميعا سنستمتع بالأمر".

وسيبدأ تصوير الفيلم في صيف العام الجارى، على أن يصل دور العرض حول العالم في 5 نوفمبر من عام 2021، وأعلنت شركة مارفل انضمام كاتبة السيناريو والمخرجة جينيفر كايتن روبنسون، مؤلفة Someone Great، الذى عرض على شبكة نيتفلكس، إلى المؤلف والمخرج تايكا وايتيتي، الحاصل على الأوسكار عن فيلمه Jojo The Rabbit ، للعمل على سيناريو فيلم Thor: Love and Thunder الجديد، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " variety

ولم تعلق مارفل على انضمام روبنسون، إلى الجزء الجديد من السلسلة، كما عاد وايتيتي إلى منصب المخرج بعد إخراجه فيلم "Thor: Ragnarok" ، الذى طرح في 2017، ويعد أكثر فيلم من سلسلة "Thor" الذى يحقق مبلغ 853 مليون دولار في شباك التذاكر من جميع أنحاء العالم.

وأعلنت مارفل عن بدء العمل على الجزء الجديد Thor: Love and Thunder، في الصيف الماضى، مع عودة الممثل العالمى كريس هيمسورث، كإله الرعد.

وكان قد رصد موقع الديلي ميل عدد من تعليقات الجمهور على اختيار ناتالي بورتمان للمشاركة في بطولة فيلم " Thor: Love and Thunder " ، حيث جاءت التعليقات مخيبة للأمال، حيث شن بعض المتابعين لأفلام الأبطال الخارقين على مواقع التواصل هجوما على اختيارها معتبرين أنها لا تصلح للعب هذا الدور.