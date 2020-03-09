شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حماقي مش أول واحد.. كاني ويست زوج كيم كاردشيان "لبس البلوفر المقطع" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هجمة كبيرة تعرض لها الفنان محمد حماقي وذلك بعدما ارتدي بلوفر والمعروف باسم Distressed، ولكن ما لا يعرفه الكثيرون هو أن هذا النوع من البلوفرات سبق وأن ارتداه العديد من مشاهير العالم أبرزهم هوالمغني كاني ويست زوج كيم كاردشيان إلا ان اختيار حماقي كان اكثر توفيقا من كاني ويست.

أخر حفلات محمد حماقي كان حفل أحياه بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة الجديدة وسط ترحيب كبيرا من طلاب الجامعة وبحضور الآلاف من الشباب.





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صعد حماقى، على خشبة المسرح وردد أغنية "نفسى ابقى جنب" وسط هتافات محبيه التى امتدت طوال فقرته وشهدت العديد من الأحداث والكواليس، كما حرص فى بداية فقرته على تحية الجمهور وأكد على سعادته بوجوده .

وقدم محمد حماقى أغانى، دارى و جرى إيه وماينى، بالإضافة إلى"ما بلاش" ويا ستار وسط هتافات وغناء الجمهور له ، وطلبة إعادته أكثر من مرة، وفى ختام فقرته قدم حماقى أغانى، "بقت عادة " و "من قلبى بغنى".