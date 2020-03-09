شكرا لقرائتكم خبر عن معتز هشام يجمع بين "القاهرة كابول" و"الاختيار" فى دراما رمضان 2020 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انضم الفنان الشاب معتز هشام إلى فريق عمل مسلسل "القاهرة كابول" ويقدم أحد الأدوار المهمة داخل أحداث العمل الذى يتم تصويره حاليا ويشارك في بطولته كل من الفنان خالد الصاوى وفتحى عبدالوهاب وطارق لطفى ويجسد خالد الصاوى خلال أحداث "القاهرة كابول"، دور ضابط فى أمن الدولة ويدخل فى صراعات مع الفنان طارق لطفى الذى يجسد دور الإرهابى، بينما فتحى عبد الوهاب يجسد دور الإعلامى، وتدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى بوليسى يتصدى الإرهاب.

وانتهى مؤلف العمل من كتابة 15 حلقة من المسلسل، وقام بتسليمها للجهة المنتجة وهى سينرجى، ويواصل فى كتابة النصف الثانى من الحلقات، حيث انتهى القائمون على العمل من اختيار معظم الفنان المشاركين فى البطولة والذين يقدموا الأدوار الرئيسية فى الأحداث.

وانضم مؤخرا معتز هشام إلى مسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة، المقرر عرضه في رمضان المقبل، ليقدم شخصية "الإرهابى هشام عشماوى في مرحلة الصغر، حيث صور أمس ما يقرب من 7 مشاهد، إذ يظهر في الأحداث كضيف شرف".

وفى السياق نفسه، يواصل النجم أمير كرارة تصوير مشاهده فى مسلسل "الاختيار"، وكان انتهى من تصوير 9 أسابيع من العمل للعديد من المشاهد فى مناطق الإسماعيلية وديكور المنزل بيت المنسى، كما يصور حالياً عدة مشاهد فى التل الكبير، والحزام الأخضر، ومدينة أكتوبر، وعدد من مواقع التصوير، بجانب التصويرفى الصحراء، على أن ينتقل بعدها لديكورات أخرى خلال الأيام المقبلة، ومن المقرر أن ينضم عددا كبيرا من ضيوف الشرف وخلال تصوير المسلسل، الذى يعد من أقوى مسلسلات موسم الدراما المقبل، لاسيما أن العمل يكتظ بالنجوم ويتناول قصة حقيقية عن أسطورة الصاعقة وحياته المهنية والعائلية.

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مسلسل "الاختيار" يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية حياة أحمد صابر المنسى، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية فى حياة البطل الراحل، من بطولة أميركرارة، أحمد العوضى، وتأليف باهر دويدار، وإخراج بيترميمى فى رابع تعاون بينهما فى الدراما بعد ثلاثية "كلبش" الذى قدموها سوياً، من إنتاج "سينرجى".

معتز هشام قدم دورًا رائعًا في مسلسل "ممالك النار" مع النجم خالد النبوى، حيث قدم شخصية سليم الأول في أحداث المسلسل ، الذى وثق الحقبة الأخيرة لدولة المماليك وسقوطها على يد العثمانيين في بدايات القرن السادس عشر وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية، كما أن قصة مسلسل ممالك النار كشفت العديد من الحقائق حول هذه الحقبة الزمنية.