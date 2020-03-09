شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا يوسف عن فستانها الأخير: "بلبس زى الناس.. ومعرفش ليه طلع تريند" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علقت الفنانة رانيا يوسف، على فستانها الأخير وإطلالاتها في حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، قائلة: "معرفش ليه والله طلع تريند.. أنا بلبس زى ما الناس بتلبس".

وقالت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذى يقدمه الإعلامى عمرو أديب، :"الفستان عادى، والناس معجبة بيه، ليه منبقاش عالميين ونلبس حاجات تقليدي وقديمة".

وداعب الإعلامى عمرو أديب، الفنانة، قائلًا :"كيف تنجح رانيا يوسف أن تصبح تريندًا"، لتعليق رانيا يوسف: " والله ما أعرف إنه تريند، بس الفستان حلو ولائق عليا.. وحياتى طبيعية".

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وأشارت إلى أنها تشارك بفيلم صندوق الدنيا بمهرجان الأقصر وهناك إشادات كبيرة، وسيتم المشاركة من خلاله في مهرجانات دولية، كما تحضر لـ"الآنسة فرح".

وفى أجواء مبهجة اختلط فيها عبق التاريخ مع سحر السينما داخل معبد الأقصر، افتتحت الدورة التاسعة لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، أمس الجمعة، بحضور عدد من النجوم والضيوف والوفود من كل الدول الأفريقية وقدمت الحفل الفنانة سناء يوسف والإعلامية منى سلمان اللتان رحبتا بالحضور باللغتين العربية والفرنسية.

وشهد حفل الافتتاح حضور السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسينى مدير المهرجان، والنجم العالمى جيمى جان لوى، والفنان محمود حميدة رئيس شرف المهرجان والمخرجة والممثلة الأفريقية ميمونة نداى عضو لجنة التحكيم، والفنانون مصطفى شعبان عضو لجنة التحكيم وزينة وعمرو عبد الجليل وإلهام شاهين، والمخرج شريف مندور، والمخرج السنغالى موسى توريه، ورانيا يوسف وسلوى محمد على وعمرو القاضى ورانيا شاهين والمذيعة بوسى شلبى والمخرج خالد جلال، أسرة الفنان الراحل فريد شوقي، زوجته سهير ترك والفنانة رانيا فريد شوقى والمخرجة عبير فريد شوقى، والمخرج عمر عبد العزيز والمنتج محمد العدل وسلوى محمد على.

بدأ الحفل بتقديم أكثر من عرض فنى لفرقة رضا للفنون الشعبية، والتى يتم تكريمها فى الدورة التاسعة للمهرجان بمناسبة مرور 60 عاما على تأسيسها وتسلم التكريم المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى، والفنان محمود حميدة فى كلمته تحدث عن قارة أفريقيا وعن شعوبها، حيث رحب بكل صناع السينما الأفارقة وتواجدهم فى مدينة الأقصر، والتى تحوى ثلث آثار العالم، ثم صعد السيناريست سيد فؤاد رئيس المهرجان لإلقاء كلمته، التى أكد فيها عشقه للسينما، وسرد الإنجازات التى حققها المهرجان على مدار السنوات الماضية، ووصول المهرجان لمرحلة جيدة، وهو يقترب من عقده الأول واكتماله 10 سنوات، بدعم وزارة الثقافة ومحافظة الأقصر، كما وجه التحية لكل الداعمين ورعاة المهرجان والقائمين عليه.