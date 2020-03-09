شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أحمد عزمى يتلقى عزاء والده وأشرف زكى ويحيي الفخراني أول المعزين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأ منذ قليل عزاء والد الفنان أحمد عزمي، المقام بمسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، والذى وفاته المنية يوم الخميس الماضى، وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء منهم، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، ويحيي الفخراني، والفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان عهدي صادق.

وكان الفنان أحمد عزمى، شيع جثمان والده يوم الخميس الماضى من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، وذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح نفس اليوم، وشهدت الجنازة غياب تام من الفنانين باستثناء الفنان كريم الحسينى الذى حرص على التواجد مع صديقه أحمد عزمى في هذه اللحظات الصعبة.

Advertisements

وكانت آخر المشاركات الفنية للفنان أحمد عزمى مسرحية "الملك لير" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث سبق وعمل عزمى معه فى العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة، مثل مسلسل "عباس الأبيض فى اليوم الأسود"، للمخرج الكبير الراحل نادر جلال، و"يتربى فى عزو"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، ريهام عبد الغفور، مجدى كامل، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم، وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه.

وعرض لأحمد عزمى مؤخراً فيلم "دفع رباعى" الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، المطرب الشعبى محمود الحسينى، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.