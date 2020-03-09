شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. أحمد فؤاد سليم ونضال الشافعي وأبو الليف في عزاء والد أحمد عزمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توافد عدد من الفنانين على مسجد حدائق الجنة بمنطقة حدائق الأهرام، لتقديم واجب العزاء للفنان أحمد عزمي في وفاة والده والذى وفاته المنية يوم الخميس الماضى، منهم، النجم يحيي الفخراني، الفنان أحمد فؤاد سليم، الفنان نضال الشافعي، الفنان نادر أبو الليف، الفنان محمد فهيم، المخرج أحمد صقر، الفنان كريم الحسيني، عمرو عبد العزيز، الفنان إحسان ترك، المخرج محمد نبيه، المخرج أشرف فايق.

وحرص عدد من الفنانين على التواجد منذ اللحظات الأولى لتقديم واجب العزاء منهم، الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون، الفنانة ريهام عبد الغفور، الفنان عهدي صادق.

وكان الفنان أحمد عزمى، شيع جثمان والده يوم الخميس الماضى بعد صلاة ظهر، من مسجد خالد بن الوليد بحدائق الأهرام، وذلك بعد وفاته في الساعات الأولى من صباح نفس اليوم، وشهدت الجنازة غياب تام من الفنانين باستثناء الفنان كريم الحسينى الذى حرص على التواجد مع صديقه أحمد عزمى في هذه اللحظات الصعبة.

وكانت آخر المشاركات الفنية للفنان أحمد عزمى مسرحية "الملك لير" مع النجم الكبير يحيى الفخرانى، حيث سبق وعمل عزمى معه فى العديد من الأعمال التليفزيونية الناجحة، مثل مسلسل "عباس الأبيض فى اليوم الأسود"، للمخرج الكبير الراحل نادر جلال، و"يتربى فى عزو"، للمخرج الكبير مجدى أبو عميرة.

مسرحية "الملك لير" بطولة يحيى الفخرانى، ريهام عبد الغفور، مجدى كامل، رانيا فريد شوقى، أحمد عزمى، هبة مجدى، محمد فراج، نضال الشافعى، محمد فهيم، أحمد فؤاد سليم، ناصر سيف، وإخراج تامر كرم، وتدور أحداث المسرحية حول "الملك لير" الذى قرر أن يوزع أملاكه على ابنتيه الكبرى والوسطى، مستبعدًا ابنته الصغرى التى لم تنافقه.

وعرض لأحمد عزمى مؤخراً فيلم "دفع رباعى" الذى شارك في بطولته إلى جانب أحمد بدير، محسن منصور، سناء يوسف، اللبنانية تاتيانا، أحمد العمدة، التونسية إيناس النجار، ميسرة، ندى بهجت، منة جلال، سمسم شهاب، المطرب الشعبى محمود الحسينى، حنان عطية، هند، وحسن عبد الفتاح، أحلام الجريتلى، علاء زينهم، صبرى عبد المنعم، سيناريو خالد سليمان ومحمد عواد، وإخراج إيهاب عبد اللطيف.