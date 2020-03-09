محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:
أثارت النجمة زينة، العديد من تساؤلات متابعيها على "إنستجرام"، بعد نشرها لأحدث جلسة تصوير، حيث اتهمها البعض بإجراء بعض عمليات التجميل التي غيرت من ملامحها.
وكتبت لها إحدى المتابعات: "عاملة عملية نفخ لشفايفك، للأسف طبيعي كان أحلى، لما يخلص مدته ما تعاوديه"، و"ما تحلفي لأنها باينة جدا إنها مش طبيعية".
وحرصت زينة، الرد على اتهامها باللجوء لنفخ شفايفها، قائلة: "مش عاملة حاجة والله العظيم، رفع وشي مبين كده بس، حتى مكياچ مش عاملة".
يذكر أن، زينة تشارك جاليًا في فعاليات مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والذي تقام دورته التاسعة في الفترة من 9 إلى 12 مارس الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد اتهامها بـ"نفخ شفايفها".. زينة ترد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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