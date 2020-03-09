رسالة صوتية لـ أحمد إبراهيم تكشف حقيقة طلاقه من أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الإعلامي اللبناني ربيع هنيدي، عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام" رسالة صوتية من الموزع أحمد إبراهيم، يعلق بها على حقيقة طلاقه من أنغام.

وقال الفنان أحمد إبراهيم في رسالته: "مش صحيح خالص، أنا كنت مع أنغام يوم 9 فبراير يوم عيد ميلادي وهي اللي عاملالي عيد ميلادي في لبنان، كل دا عشان نزلت بوست أشكر فيه مراتي الأولانية في يوم المرأة العالمي".

وكتب هنيدي: "وردا على الأقاويل التي انتشرت في الكثير من وسائل التواصل حول طلاق النجمة أنغام من زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، هاهو الصديق والزوج أحمد ينفي لي خبر الانفصال بصوته".

وتابع هنيدي: "والخلاصة "سيبوا أنغام وزوجها في حالهم"، ومبروك لهما نجاحاتهما الأخيرة".

أثار الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الجدل بين متابعيه بعد أن نشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى مع أولاده.

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وعلق أحمد إبراهيم على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وام ولادي، ياسمين عيسى".

بعدها أغلق أحمد إبراهيم اتلتعليقات على التدوينة، التي كان أغلبها يتحدث عن أنغام، وهل تُعني هذه التغريدة انفصال إنغام وأحمد إبراهيم، ثم حذف أحمد إبراهيم التعليقات.

ومنذ شهر نوفمبر الماضي، لم تنشر أنغام أي صورة مع أحمد إبراهيم، عندما نشرت صورة جمعتهما مع الفنان رامني جمال.