بعد إجرائها عملية جراحية.. صفاء جلال تطلب الدعاء لابنتها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر: طالبت الفنانة صفاء جلال، متابعيها بالدعاء لابنتها بعد أن قامت بإجراء عملية جراحية. ونشرت صفاء، صورة تجمعها مع ابنتها عبر حسابها على"إنستجرام"، وعلقت: "سلمي بنتي حبيبتي أغلى حاجة في حياتي.. عملت عملية النهاردة.. ادعولها ربنا يشفيها وتقوم بالسلامة". يذكر أن، الفنانة صفاء جلال، يعرض لها حاليًا مسلسل"بخط الإيد"، من إخراج شيرين عادل وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة: أحمد رزق، إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمد حاتم، محمد محمود.

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