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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:
أثار الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الجدل بين متابعيه بعد أن نشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى مع أولاده.
وعلق أحمد إبراهيم على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى".
بعدها أغلق أحمد إبراهيم التعليقات على الصورة، التي كان أغلبها يتحدث عن أنغام، وهل تٌعني هذه التغريدة انفصالهما، وبعدها حذف "إبراهيم" التعليقات.
بعد التدوينة مباشرة، ألغت الفنانة أنغام متابعة أحمد إبراهيم، وألغي أحمد إبراهيم متابعتها.
ثم نشر إبراهيم تدوينة يوضح بها حقيقة انفصاله عن أنغام، فكتب: "الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا، أسف لعدم الرد، أحب أوضح أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي في مايو 2019 حفاظا على استقرار أولادي، ومستحيل استغني عنها مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد وحتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبيت أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي اللي ما زال هو الاخر على ذمتي".
وتابع إبراهيم: "وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن)، لكن محدش عارف بكرا جايب إيه، المهم راحة أولادي قبلي شخصيا، كل ده يا جماعة عشان بوست تحية نزلته لأم أولادي في يوم المرأة العالمي".
من جانبها لم تعلق أنغام على الأمر، ولم تنشر أي شيء سوى تغريدة قبل إندلاع الأزمة كتبت بها "ببساطة أنا نص الدنيا" وكتبتها احتفالا باليوم العالمي للمرأة.
وكان أحمد إبراهيم قد أعلن زواجه من المطربة أنغام في فبراير 2019، بعد قصة حب جمعتهما، وفي أبريل انفصل عن زوجته الأولى ياسمين عيسى ابنة شقيقة المخرج طارق العريان، ووفقا لمنشور إبراهيم، فقد رد زوجته ياسمين عيسى لذمته مرة آخرة في شهر مايو، أي بعد شهر واحد من الانفصال.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد إبراهيم يوجه رسالة لـ"أم أولاده" وأنغام تلغي متابعته.. إليكم القصة الكاملة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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