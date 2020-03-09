بعد تأكيد عودته لـ"أم أولاده".. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن أنغام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - بهاء حجازي:

نشر الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، تدوينة يعلق بها على الجدل الدائر بعد رسالته صورة لزوجته الأولى في يوم المرأة العالمي.

وكتب إبراهيم: "الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا، أسف لعدم الرد، أحب أوضح أنا انفصلت عن أم أولادي في أبريل 2019 احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي في مايو 2019 حفاظا على استقرار أولادي، ومستحيل استغني عنها مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد وحتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبيت أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي اللي ما زال هو الاخر على ذمتي".

وتابع إبراهيم: "وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال (حتى الآن)، لكن محدش عارف بكرا جايب إيه، المهم راحة أولادي قبلي شخصيا، كل ده يا جماعة عشان بوست تحية نزلته لأم أولادي في يوم المرأة العالمي.

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وأثار الموزع أحمد إبراهيم، زوج الفنانة أنغام، الجدل بين متابعيه بعد أن نشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى مع أولاده.

وعلق أحمد إبراهيم على الصورة: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي، عرفت قيمة ولاد الأصول، مراتي وأم ولادي، ياسمين عيسى".

بعدها أغلق أحمد إبراهيم التعليقات على الصورة، التي كان أغلبها يتحدث عن أنغام، وهل تٌعني هذه التغريدة انفصالهما، وبعدها حذف "إبراهيم" التعليقات.

ثم ألغت الفنانة أنغام متابعتها لأحمد إبراهيم، بعد هذه الرسالة، وهو الشيء الذي فعله أحمد.

وكان أحمد إبراهيم قد أعلن زواجه من المطربة أنغام في فبراير 2019، بعد قصة حب جمعتهما.