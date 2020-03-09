بهذه الطريقة أعلن أحمد حلمي عن اتباعه نظام الدايت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هاني صابر:

أعلن الفنان أحمد حلمي، عن إتباعه نظام دايت، من خلال مشاركته بفيديو لأحد المطاعم بالاسكندرية مع جمهوره عبر حسابه الرسمي على "تويتر".

وكتب "حلمي" على الفيديو: "طب العنوان فين في إسكندرية، عشان لما أجي أعزم نفسي عندكوا، بس مش هاكل أكتر من ٨ سندوتشات فينو، عشان الدايت".

وكان حلمى، قد بدأ مؤخرًا الاستعدادات والتحضيرات لفيلمه الجديد، المقرر عرضه في عيد الأضحى المقبل، حسبما قال مؤخراً خلال مقابلته في أحد البرامج التليفزيونية.

يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمى، فيلم "خيال مآتة، والذي عرض في موسم عيد الأضحى الماضي، وشارك في بطولته منة شلبى، خالد الصاوي، حسن حسني، عبدالرحمن أبو زهرة، بيومي فؤاد، لطفي لبيب، أنعام سالوسة، رشوان توفيق، ياسر الطوبجى.