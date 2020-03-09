نشرت قناة i mdeia shaby، فيديو عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وظهر من خلالها الفنان حمادة هلال برفقة الفنان حمو بيكا، كما أعلنوا من خلاله عن أغنية جديدة، ولم يستقروا على أسمها حتي الآن. خلاله عن أغنية جديدة، ولم يستقروا على أسمها حتي الآن. يذكر أن الفنان حمو بيكا طرح مؤخرًا أغنية بعنوان Advertisements كرهت أمثالكم، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. كرهت أمثالكم، والتي حققت نجاحًا كبيرًا منذ طرحها عبر موقع يوتيوب. جدير بالذكر أن الفنان حمادة هلال طرح مؤخرًا كليب أووه لا لا، كما كسر الكليب حاجز المليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. أغنية جديدة تجمع بين حمادة هلال وحمو بيكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.