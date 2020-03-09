ميدفيست السينمائي يشارك في احتفالية باليوم العالمي للمرأة

ملتقى ميدفيست

كتبت - نادين يوسف

شارك ملتقى ميدفيست السينمائي الدولي في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وبالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإمومة والطفولة.

عرض الملتقى عدد من الأفلام القصيرة التي تستعرض معاناة المرأة في المجتمعات العربية

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