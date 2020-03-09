فن ومشاهير

ميدفيست السينمائي يشارك في احتفالية باليوم العالمي للمرأة

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ملتقى ميدفيست
كتبت - نادين يوسف

شارك ملتقى ميدفيست السينمائي الدولي في احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة نظمها صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية وبالتعاون مع المعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة والمجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للإمومة والطفولة. 

 

عرض الملتقى عدد من الأفلام القصيرة التي تستعرض معاناة المرأة في المجتمعات العربية

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لتسليط الضوء على المساواة بين الرجل والمرأة وللحد من العنف تجاه النساء. 

 

شارك أيضًا كل من الإعلامي رامي رضوان والإعلامية ناردين فرج بإلقاء كلمة فيما يخص ضرورة المساواة، ومواجهة العنف الذي يقع على المرأة في المجتمعات العربية

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يذكر إن ملتقى ميدفيست الدولي يستعد لإطلاق دورته الرابعة في الفترة من 12 وحتى 15 مارس في سينما زاوية تحت عنوان " لحظات " وهي عبارة عن مجموعة من الأفلام القصيرة عن اللحظات المؤثرة في حياة الأطفال وأثرها عليهم عند الكبر.

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