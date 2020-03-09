طرح الفنان مكاوي أحدث أغانيه، والتي تحمل أسم حلو ده، وجاء ذلك عبر قناة مزيكا الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. يوتيوب. وأغنية حلو ده من كلمات وألحان مكاوي، وتوزيع إسلام الأبيض. Advertisements يذكر أن الفنان مكاوي طرح مؤخرًا أغنية بعنوان كده ولا كده، وهي من كلمات وألحان مكاوي، وتوزيع أسامة عبد الهادي، كما حققت الأغنية نجاحًا مذهلًا عبر مواقع السوشيال ميديا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو .. مكاوي يطرح مهرجان حلو ده بطريقة جديدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.