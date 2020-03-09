محمد حماقي يتعرض للسخرية بسبب إطلالته.. وهذا سعرها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - انقسم رواد مواقع التواصل الاجتماعي بين معجبٍ وناقد كعادتهم حول إطلالة الفنان المصري محمد حماقي في الحلقة الاخيرة من "ذا فويس كيدز" في موسمه الثالث.

وفور انتهاء الحلقة تصدر الفنان المصري حديث السوشيال ميديا بإطلالته، التي اختارها، إذ ارتدى بلوفرا ممزقا بصيحة Torn clothes باللون الزيتي مع قميص باللون الأبيض، وربطة عنق بلون البلوفر نفسه، وعلى الرغم من أن ذلك البلوفر يعد أحدث صيحات الموضة في عالم أزياء الرجال، إلا أنها لم تلقَ الكثير من الاستحسان، بل وتعرضت للسخرية.

فجاءت التعليقات تنتقد تلك الإطلالة وقاموا بتقديم نصيحة لنجمهم المحبوب بأن لا يختار مثل هذه الإطلالات حتى ولو كانت ملفتة، إلا أنها تجعل الإطلالة تبدو زهيدة الثمن، إذ كتب أحدهم معلقا: "اقسم بالله اول ما شفت البلوفر ده وانا قولت هيبقى تريند انهارده دا حتى فكرتني بواحد متسول بشوفه ف الشارع بتعنا كل يوم ..زعلانه منك اوى يا حماقي بوظت اللوك يا راجل".

ويعرف البلوفر الجديد باسم "Distressed" أو "Destroyed"، ويتراوح سعره بحسب بعض ما ذكرته الصفحات المهتمة بالموضة بين 140 دولارا و595 دولارا أمريكيا، أي إنها تعد إطلالة باهظة الثمن قياسا بكمية السخرية التي تعرضت لها.

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ولم تكن هذه المرة الأولى، التي يظهر بها حماقي بملابس غريبة، إذ أطل قبل ذلك في واحدة من أضخم حفلات الصعيد داخل إحدى الجامعات الخاصة ببني سويف، بقميص بتصميم غريب من أربعة ألوان، بأنماط طولية وكاروهات، حمل علامة Alexander Wang التجارية، ويصل سعره إلى 870 جنيها إسترلينيا أي ما يعادل 1135 دولارا أميركيا.

يذكر أن حماقي علق على مسألة تكرار ارتداء الملابس خلال لقاء معه على هامش الحلقة الأخيرة من برنامج "ذا فويس كيدز" قائلا: "مش عشان أنا مشهور فا اللي البسه مرة ملبسوش تاني.. أنا زيي زي بقيت الناس عندي لبس بحبه فبالبسه أكتر من مرة فمعنديش العقدة دي".

وكان قد أسدل الستار مساء السبت على برنامج "ذا فويس كيدز" الموسم الثالث بفوز المتسابق السوري محمد إسلام رميح من فريق الفنانة نانسي عجرم بلقب "أحلى صوت"، على حساب المتسابقين ياسمين أسامة ومحمد إبراهيم.