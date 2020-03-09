أحمد إبراهيم يعايد زوجته الأولى.. ويحسم حقيقة انفصاله عن أنغام!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ألغت النجمة المصرية أنغام متابعتها لزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على موقع إنستغرام، بعدما مدح زوجته الأولى ياسمين عيسى عبر حسابيه على إنستغرام وفيس بوك.

ونشر إبراهيم صورة لابنيه مع والدتهما الأولى موجها الثناء والشكر والتقدير لياسمين لما فعلته من أجله على مدار سنوات زواجهما قبل دخول أنغام في حياته وإعلان زواجه منها.

وعلق الموزع الموسيقي على الصورة قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول"، وأثنى عدد كبير من المتابعين لأحمد إبراهيم على تصرفه ووصفوه بالراقي.

ووصف أحمد إبراهيم زوجته ياسمين عيسى بـ"العظيمة" الأمينة التي حفظته في غيابه، ولوحظ من الرسالة استخدامه مصطلح "مراتي" وهو ما يحسم أمر عودتهما لبعضهما البعض، دون الإعلان رسميا عن ذلك خاصة أن بوادر أزمة قد أثيرت في الفترة الماضية حول رفض ياسمين عيسى زوجته الأولى أن تنال لقب "ضرة" بشكل قاطع.

وعاد إبراهيم وأوضح بعد معايدته لزوجته الاولى:"الاساتذة الصحفيين إلي بحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد أحب أوضح انا انفصلت عن أم ولادي في ابريل 2019 احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظا على استقرار اولادي.

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وأضاف الموزع:" مستحيل استغني عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلمتي كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة اولادي مع حبي للطرف ده اللي ما زال هو الآخر على ذمتي".

وتابع:" واقسم بالله لم يحدث اي انفصال "حتى الان" لكن محدش عارف بكرا جايب ايه المهم راحة ولادي قبلي شخصيا .. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لام اولادي نزلته في يوم المرأة العالمي".

يذكر أنه مر أكثر من عام كامل على زواج أحمد إبراهيم وأنغام، الأمر الذي أثار جدلا كبيرا بين محبيها ومتابعيها، وكذلك تسبب في العديد من الأزمات للطرفين، سواء لأنغام مع أسرتها وتحديدا ابنها، وأيضا بالنسبة لإبراهيم وتحديدا مع زوجته الأولى ياسمين عيسى.

في المقابل قالت الدكتورة نائلة العريان والدة ياسمين في تصريح لـ"فوشيا" إنها توافق ابنتها في رفضها أن تكون أنغام ضرة لها، مؤكدة أن العلاقة بين ابنتها والموزع أحمد إبراهيم يسودها الود والاحترام.