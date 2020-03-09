تصرف أنغام الجديد يرجح احتمالية انفصالها رسميا عن أحمد إبراهيم!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أقدمت الفنانة المصرية أنغام، على حذف جميع صور زوجها الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم من حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، وذلك بعد دقائق معدودة من إلغاء متابعة كل منهما للآخر، الأمر الذي يرجح احتمالية انفصالهما فعليا رغم عدم إعلان أي منهم بصفة رسمية حتى الآن.

وجاء حذف أنغام لصور زوجها وإلغاء متابعته بسبب منشور لأحمد إبراهيم مدح من خلاله زوجته الأولى ياسمين عيسى عبر حسابيه على إنستغرام وفيسبوك، حيث نشر الموزع صورة لابنيه مع والدتهما، وعلق عليها قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول".

معايدة أحمد إبراهيم آثارت جدلا كبيرا وتكهنات على السوشيال ميديا حول حقيقة انفصاله عن أنغام، ليخرج بمنشور مطول عبر حساباته الشخصية ينفي انفصالهما قائلا: "الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا.. آسف لعدم الرد.. أحب أوضح.. أنا انفصلت عن أم أولادى في أبريل 2019 احتراما لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظا على استقرار أولادي.. ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد".

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وأضاف أحمد إبراهيم: "حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي ما زال هو الآخر "على ذمتي" .. وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال "حتى الآن".. لكن محدش عارف بكرة جايب أيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي."

يذكر أن الفنانة المصرية أنغام قد تزوجت من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم بداية 2019، وقد أثارت هذه الزيجة أزمة بين أصالة وأنغام، وذلك كون أن الفنانة السورية كانت زوجة طارق العريان، خال ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم الأولى.

وكان أحمد إبراهيم انفصل رسميا عن زوجته الأولى ياسمين عيسى بعد زواج استمر لمدة 10 سنوات، أنجبا خلالها طفلين، وأعلنا ذلك بعد انتشار خبر زواجه من الفنانة أنغام، وهو ما كان بمثابة المفاجأة لجمهورها.