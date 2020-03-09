شكرا لقرائتكم خبر عن طارق عبدالعزيز : محمد أمين من أهم المخرجين الموجودين على الساحة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استضاف قصر السينما الفنان طارق عبدالعزيز ضمن برنامج نجم وندوة وتم عرض فيلم صورة سيلفي وأدار الندوة الناقد طارق مرسى ، من جانبه قال الفنان طارق عبدالعزيز أنه يعتز بفيلم صورة سيلفي الذي يعتبره خطوة مهمة في مشواره الفنى ويعتز به خاصة أنه محبي تلك الأفلام عن الافلام الطويلة الذي قدمها.

وأضاف خلال الندوة أنه سعيد بالتعاون في أولى أعماله فيلم ثقافي مع مخرج كبير بحجم محمد امين الذي غامر بتلك التجربة التي حققت حينها نجاح كبير وكذلك تعاونه معه في فيلم فبراير الاسود باعتباره انه من أهم المخرجين الموجودين على الساحة الفنية على الرغم من تقديمه اعمال قليله ولكنها ناجحة خاصة أنه يمتلك خبرة وثقافة واسعة ولديه فكر مميز.

تدور أحداث فيلم حول "آدم " الذي يعود من رحلة عمل طويلة بالخارج ليكتشف أنه أضاع الكثير من عمره في العمل، ويحاول أن يستعيد مع أهله وأصدقائه ما فاته وشارك فيلم صورة سيلفي في العديد من المهرجانات منها مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط وحصل على جائزة أفضل فيلم، ومهرجان "مالمو" بالسويد، كما شارك بالمسابقة الرسمية لمهرجان الفيلم الأفريقي في الولايات المتحدة الأمريكية، وفي مهرجان "كان" السينمائي الدولي .

وتم تكريم الفنان طارق عبدالعزيز مؤخرا من مهرجان الكاثوليكى للسينما عن فيلم "جريمة الايموبيليا" بطولة كل من ناهد السباعى وهانى عادل وأحمد عبد الله محمود ودعاء طعيمة وماهر سليم ويوسف إسماعيل ومنحة زيتون وآخرون، تأليف وإخراج خالد الحجر.

وتعد عمارة الإيموبيليا واحدة من أشهر العمارات السكنية فى مصر، وكانت السكن المفضل لمشاهير المجتمع من سياسيين وفنانين ورياضيين فى الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وهى ضمن ممتلكات المليونير المصرى القديم أحمد باشا عبود أغنى أغنياء مصر فى ذلك الوقت، ومن أشهر سكانها أيضاً نجيب الريحانى ومحمد فوزى وأنور وجدى وليلى مراد ومحمود المليجى ومحمد عبد الوهاب وماجدة الصباحى وفكرى أباظة ومكتب عبد الحليم حافظ ومكتب أم كلثوم ومكتب‏‏ أفلام‏ ‏ماجدة والفنانة كاميليا والملحن كمال الطويل والمخرج محمود ذو الفقار والمخرج الكبير هنرى بركات وأسمهان وآسيا داغر وتوفيق الحكيم.