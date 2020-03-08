السوري محمد إسلام يفوز بلقب The Voice Kids

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي تلغرام







""الخليج 365"" من بيروت: حصد السوري محمد إسلام رميح من فريق نانسي لقب الموسم الثالث من برنامج المواهب The Voice Kids على MBC1، "MBC مصر"، "MBCالعراق"، وMBC5. وانضم رميح بذلك إلى لين الحايك وحمزة لبيض اللذين حصدا الفوز في الموسمين الأول والثاني.

وأعرب الفائز عن سعادته بالحصول على أعلى نسبة تصويت أهلته للفوز باللقب، متفوقاً بذلك على ياسمين أسامة من فريق حماقي ومحمد ابراهيم من فريق عاصي. وتوجه بالشكر إلى مدربته النجمة نانسي عجرم "كونها آمنت بموهبته وبصوته وأوصلته إلى المنافسة الختاميّة"، وأثنى على دورها مع الأستاذ محمد أبو الخير في تطوير موهبته، ومواهب بقية المشتركين، مسجّلاً امتنانه إلى كل من أحبّ صوته وقام بالتصويت له، وإلى أهل بلده سورية على دعمهم وتشجيعهم الدائم والمستمر.

في التفاصيل

وكانت بداية العرض المباشر الختامي بأوبريت "أحلامنا" من كتابة نزار فرنسيس، ألحان وتوزيع جان ماري رياشي وإنتاج "MBC الأمل" و"بلاتينوم ريكوردز"، والتي جمعت المشتركين الستة الذين تأهلوا إلى التحدي الأخير، وهم محمد واكضيض وياسمين أسامة من فريق محمد حماقي، يوسف حسن ومحمد إسلام رميح من فريق نانسي عجرم، محمد ابراهيم وآمنة دمق من فريق عاصي الحلاني.

بعدها انطلقت المنافسة مع فريق حماقي، فغنى محمد واكضيض أغنية "كامل الأوصاف" لعبد الحليم حافظ، وأدت ياسمين أسامة أغنية "أنا في انتظارك" لأم كلثوم، قبل أن يقفا معاً على المسرح وينضم إليهما مدربهما حماقي ليغنوا معاً "واعمل ايه". وبعد لحظات أعلنت أنابيلا هلال أن أعلى نسبة تصويت حصلت عليها ياسمين أسامة، ليخرج بالتالي محمد واكضيض ولتكون ياسمين على بعد خطوة واحدة من اللقب.

وأكملت المنافسة مع فريق نانسي، حيث أطل محمد إسلام رميح ليغني "ألف ليلة وليلة" لأم كلثوم، فيما غنى يوسف حسن "عيون بهية" لمحمد العزبي، ثم أديا أغنية "قلبي يا قلبي" مع مدربتهما النجمة نانسي عجرم. وبعد وقت قصير، أعلنت النتيجة وحقق محمد إسلام رميح أعلى نسبة تصويت من الجمهور، ما أهله إلى الانتقال إلى المنافسة الأخيرة.

Advertisements

وكان فريق عاصي آخر من غنى على المسرح، حيث أدت آمنة دمّق أغنية "أنا بعشقك"، لميادة الحناوي، وغنى محمد ابراهيم "الوداع" لوردة الجزائرية، ثم غنيا مع مدربهما أغنية "اضحكي". واختار الجمهور محمد ابراهيم لمنافسة ياسمين أسامة ومحمد إسلام رميح على اللقب.

وفي الجولة الثانية، تألقت ياسمين أسامة من فريق حماقي بغناء "سامحتك كتير" لأصالة نصري، وأجاد محمد إسلام رميح أداء "يا عسل" لصابر الرباعي، وتميز محمد ابراهيم في غناء "ممنونك أنا" لملحم زين.

وقبيل انتهاء التصويت، أطل حمزة لبيض الفائز في الموسم الثاني من برنامج "the Voice Kids"، ليؤدي أغنية "حلمي" من إنتاج "بلاتينوم ريكوردز" ومن كلمات وألحان رضوان الأسمر (المشترك المغربي الذي تأهل إلى نهائيات الموسم الخامس من "the Voice"). وبعد توقف التصويت دعا ياسر السقاف النجوم المدرّبين الثلاثة إلى الانضمام إلى المشتركين على المسرح، للإعلان عن اسم الفائز واسم مدربه في الموسم الثالث، حيث كشف أن أعلى نسبة تصويت حصدها محمد إسلام رميح، وحصل بالتالي على عقد لإنتاج أغنية من شركة "بلاتينوم ريكوردز".