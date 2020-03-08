شكرا لقرائتكم خبر عن أول تريلر لفيلم توم هانكس الجديد Greyhound والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شركة سونى عن أول تريلر لـ فيلم الحرب، والأكشن الجديد ، لـ الممثل العالمى توم هانكس، العمل الذى سيصل دور العرض المختلفة في 12 يونيو المقبل، الفيديو الترويجى الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و 44 ثانية، احتوى على العديد من المشاهد المشوقة، التى تكشف عن مضمون العمل الجديد، الذى سيدور فى إطار حرب ودراما وأكشن.

فيلم Greyhound، من بطولة توم هانكس، إليزابيث شوي، ستيفن جراهام، مانويل جارسيا رولفو، كارل جلسمان، ماكسيميليان أوسينسكي، لي نوريس، توم بريتنين، روب مورجان، جرايسون راسل، ديفين درويد، ديف ديفيس، مايكل بنز، ماثيو زوك، كريج تيت.

ويدور فيلم Greyhound حول، خلال الحرب العالمية الثانية، حيث يجب على قائد القوات البحرية الأمريكية، أن يقود قافلة الحلفاء التي تتعقبها مجموعات النازية، ويحاول حمايتهم من الهجمات.

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العمل من إخراج آرون شنايدر، عن رواية سي. فورستر، وقام بصياغتها الممثل العالمى توم هانكس.

كما انضم الممثل الأسبانى أنطونيو بانديراس، إلى كل من توم هولاند ومارك والبيرج في فيلم المغامرات الجديد Uncharted، وذلك بعد أن أعلن عن أن المخرج روبن فليشر (Venom ، Zombieland)، سيقوم بـ إخراج الفيلم الجديد بدلا من ترافيس نايت، كما ستنضم كل من صوفيا علي وتاتي جابرييل، إلى العمل، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " hnentertainment".

بالإضافة إلى ذلك، قامت شركة سونى، بتغيير موعد طرح فيلمها الجديد Uncharted، من 18 ديسمبر من العام الجارى، إلى 5 مارس من العام المقبل 2021، العمل الجديد الذى سيقوم ببطولته توم هولاند، وسيقوم بإخراجه روبن فلايشر، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع " deadline"، وتم ذلك بعد حوالى الأسبوعين من إعلان موعد طرح الفيلم النهائي.

وواجه فيلم Uncharted الجديد، العديد من التغييرات منذ الإعلان عن العمل على العمل الجديد، والذى يدور حول لعبة فيديو PlayStation، وسيقوم كل من Rafe Judkins وفريق Iron Man المكون من Art Marcum & Matt Holloway، بكتابة سيناريو الفيلم الجديد.