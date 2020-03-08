شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتحدى حمادة هلال قرار هانى شاكر بـ"ديو" مع حمو بيكا.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جدل كبير أثاره مطربى المهرجانات في الأونة الأخيرة، ليدخلوا في معركة عنيفة وشرسة ضد هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، بعد أن أصدر قرارا بمنع إقامة الحفلات لمطربى المهرجانات، وهو ما أحدث حالة من الانقسام في الشارع البصرى، وعلى السوشيال ميديا، ولكن النقابة عادت، وأكدت أنها ستنشئ شعبة "الأداء الشعبى" تكون بضوابط محددة تضعها النقابة.

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حمادة هلال ظهر مع المغنى الشعبى حمو بيكا في فيديو، نشره بيكا عبر حسابه على "فيس بوك"، حيث تحدث بيكا عن حمادة هلال قائلا، "اللى جاى خير .. هتسمعوا أقوى تراك هيهز الوطن العربى كله"، وتابع "حبايبي وناسى .. النجم باعتلكم التحية"



بيكا وحمادة هلال

فيما داعب حمادة هلال حمو بيكا قائلا له "أخبار الصين ايه"، ليضحك الاثنين، حيث كان حمو بيكا قد نشر فيديو قبل عدة أسابيع وهو يتحدث عن أزمة الصين مع فيروس كورونا، الذى انتشر في ديسمبر الماضى في مدينة ووهان الصينية.

يذكر أن إدارة "يوتيوب"، قد حذفت مهرجان "دلقوا الخمرة" بسبب أن سطو ألحانها من أغنية شيرين عبد الوهاب " كتر خيرى" قد غنت شيرين عبد الوهاب أغنيتها عام 9 نوفمبر 2012.