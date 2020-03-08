شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد إبراهيم عن طلاقه لـ أنغام: "أقسم بالله ما حصل" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خرجت العديد من الشائعات والتكهنات فى الساعات الأخيرة، تفيد بانفصال الموزع أحمد إبراهيم عن النجمة أنغام، بسبب ما كتبه إبراهيم على حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، موجهًا به الشكر إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى بمناسبة "يوم المرأة العالمى".

وقال إبراهيم عبر حسابه الشخصى على "فيس بوك"، "الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا.. آسف لعدم الرد.. أحب أوضح.. أنا انفصلت عن أم أولادى في أبريل 2019احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي.. ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد.. حتى لو اتخلعت من أي طرف يخيرني بينه وبين أولادي.. هختار راحة أولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي ما زال هو الآخر "على ذمتي" .. وأقسم بالله لم يحدث أي انفصال "حتى الآن".. لكن محدش عارف بكرة جايب أيه.. المهم راحة ولادي قبلي شخصيا.. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لأم أولادي نزلته في يوم المرأة العالمي."

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أحمد إبراهيم على فيس بوك

العديد من التكهنات خرجت عن انفصال أحمد إبراهيم وأنغام بعد هذا الأمر، بعد ما أثير عن خلافات بين الثنائى، نتج عنها إلغاء كل منهما متابعته للآخر، عبر إنستجرام، فحتى بعد أن كتب أحمد إبراهيم هذه الرسالة لزوجته الأولى، كان ما زال يتابع أنغام على إنستجرام، ولكن منذ دقائق قليلة، ألغى إبراهيم متابعته لأنغام على إنستجرام، وهو ما قامت به أيضا أنغام، حيث ألغت أنغام متابعتها لأحمد إبراهيم.

يذكر أن أنغام وأحمد إبراهيم قد أعلنا قبل عام من الآن، زواجهما، الأمر الذى أحدث للثنائى العديد من الأزمات والمشاكل، التي ارتبطت بابن أنغام، وكذلك والدها، وبالنسبة لزوجها، حدثت أزمات تتعلق بزوجته الأولى، وكذلك أزمة بين أصالة وأنغام، وذلك كون أن أصالة كانت زوجة طارق العريان، خال ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم الأولى.