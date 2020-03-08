شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عيد زوج مى سليم في مسلسل "اختراق 2" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواصل الفنان أحمد عيد تصوير مشاهده في مسلسل "اختراق2" باحدى الفيلات فى الشيخ زايد، مع الفنان السعودى طلال السدر، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل، حيث يظهر عيد خلال الأحداث بشخصية زوج الفنانة مى سليم التي تلعب دور "يوتيوبر" على برامج اللايف، هو يجسد شخصية طبيب كيميائي يعمل داخل شركة أدوية في السعودية.

ومسلسل اختراق2 من بطولة الفنان السعودى طلال السدر، وأحمد عيد، مى سليم، وراندا البحيري، والسوري نضال نجم، والفنان السعودى محمد العيسي والمذيعة مها منصور، والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج أحمد حسن.

المسلسل ينتمى لنوعية مسلسلات الأكشن والساسبنس، ومن المقرر عرضه فى شهر رمضان المقبل، بعد عرض الجزء الأول لمسلسل اختراق العام الماضى الذى حقق نجاحا فى الخليج، حسبما أكد مؤلف محمود حمدان في تصريحات سابقة لـ"الخليج 365".

وكانت آخر أعمال مى سليم مسلسل "حواديت الشانزليزيه" بطولة إياد نصار، انجى المقدم، داليا مصطفى، ادوارد، أماني كمال، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، ندا عادل، لمياء كريم، جينا سليم ورباب ممتاز، ورحاب نصر، وسمر محمد متولي وحققت مى من خلاله نجاح كبير الشخصية التي قدمتها خلال العمل وتم عرضه على قناة on e

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"حودايت الشانزليزيه" يسجل التجربة الأولى فى الكتابة لمؤلفيه أيمن سليم ونهى سعيد، وأيضاً الأولى للمخرج مرقس عادل، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات، وتم تصويره ما بين بلاتوهات وشوارع مدينة الإنتاج الاعلامى بديكورات مختلفة ومتنوعة تم بنائها خصيصاً للعمل.

يشار إلى أن آخر أعمال أحمد عيد المسلسل الإذاعى الجديد "رابع جار" والذى تم عرضه فى شهر رمضان الماضى، يشارك فى بطولته لطيفة، أحمد عيد، عبد الرحمن أبو زهرة، طارق عبد العزيز، أمل رزق، ومن تأليف محمد صلاح راجح، وإخراج أيمن عبد الرحمن.