شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل عودة الموزع أحمد إبراهيم لزوجته ياسمين عيسى وخلافه مع أنغام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعاد الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم زوجته ووالدة ابنيه ياسمين عيسى، منذ شهر مايو الماضى دون إخطار أحد من المقربين منه، وبعيدًا عن وسائل الإعلام، خاصة أنه خلال هذه الفترة كانت علاقته متوترة بالنجمة أنغام بسبب ابنها عمر، الذى خرج على الملأ وسبه.

ورغم أن الموزع أحمد إبراهيم أعاد زوجته ياسمين منذ 7 أشهر، إلا أنها لم تعد للعيش معه فى منزلهما، حيث تعيش فى شقتها مع ابنيها، بينما يعيش هو فى أستوديو الصوت المملوك له بمشاركة زوجته ياسمين، والمتواجد بمنطقة مساكن شيراتون، ولكن يهاتفان بعضهما باستمرار بسبب نجليهما.

وخلال الأيام المقبلة سيعود الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم للعيش مع زوجته ياسمين بحسب حديث أسرة ياسمين، خاصة أن هناك مفاوضات صلح بينهما من المقربين لهما.

فى السياق ذاته ألغت النجمة الغنائية أنغام متابعتها لزوجها الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم على موقع تبادل الصور إنستجرام، بعدما مدح زوجته الأولى ياسمين عيسى عبر حسابه على إنستجرام وفيس بوك، حيث نشر إبراهيم صورة لابنيه مع والدتهما، وعلق عليها قائلاً: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول"، وأثنى عدد كبير من المتابعين لأحمد إبراهيم على تصرفه ووصفوه بالتصرف الراقى.

Advertisements

أكثر من عام كامل مر على زواج الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم والنجمة أنغام، الأمر الذى أثار جدلاً كبيرًا بين محبيها ومتابعيها، وكذلك تسبب في العديد من الأزمات للطرفين، سواء لأنغام مع أسرتها وتحديدًا ابنها، وأيضًا بالنسبة لإبراهيم وتحديدًا مع زوجته الأولى ياسمين عيسى.

يذكر أن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، زوج أنغام، ظهر فى مقطع فيديو طريف أثناء حضوره حفلها ضمن احتفالات اليوم الوطني بالكويت، خلال سؤال إحدى المعجبات له وهو جالس بالحفل تقول له: "لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟.. يا بختك فيها".