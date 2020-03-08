شكرا لقرائتكم خبر عن بعد مغازلته لزوجته الأولى.. أحمد إبراهيم يلغى متابعته لأنغام عبر إنستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أثار الموزع أحمد إبراهيم، زوج النجمة أنغام، الجدل بما كتبه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعى، حيث نشر صورة لزوجته الأولى ياسمين عيسى، مع أبنائهما، وعلق عليها موجهًا لها الشكر بمناسبة يوم المرأة العالمى قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وأم ولادى"

العديد من التكهنات خرجت عن انفصال أحمد إبراهيم وأنغام بعد هذا الأمر، بعد ما أثير عن خلافات بين الثنائى، نتج عنها إلغاء كل منهما متابعته للآخر، عبر إنستجرام، فحتى بعد أن كتب أحمد إبراهيم هذه الرسالة لزوجته الأولى، كان ما زال يتابع أنغام على إنستجرام، ولكن منذ دقائق قليلة، ألغى إبراهيم متابعته لأنغام على إنستجرام، وهو ما قامت به أيضا أنغام، حيث ألغت أنغام متابعتها لأحمد إبراهيم.



أحمد إبراهيم على انستجرام

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أنغام

يذكر أن أنغام وأحمد إبراهيم قد أعلنا قبل عام من الآن، زواجهما، الأمر الذى أحدث للثنائى العديد من الأزمات والمشاكل، التي ارتبطت بابن أنغام، وكذلك والدها، وبالنسبة لزوجها، حدثت أزمات تتعلق بزوجته الأولى، وكذلك أزمة بين أصالة وأنغام، وذلك كون أن أصالة كانت زوجة طارق العريان، خال ياسمين عيسى زوجة أحمد إبراهيم الأولى.