شكرا لقرائتكم خبر عن عائشة بن أحمد: رجوعى للدراما التونسية لا يعنى غيابى عن الأعمال المصرية هذا العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد أن تكون مشاركتها في مسلسل "تونسى" هذا العام، يعنى غيابها عن الأعمال الدرامية المصرية هذا العام، حيث ستقدم عائشة عملين، أحدهما مصري، والآخر تونسى، حيث كتبت عائشة عبر صفحتها الرسمية على "فيس بوك"، "رجوعى للدراما التونسية لا يعني غيابي عن الدراما المصرية هذه السنة .. ان شاء الله العملين الاثنين يعجبوكم"

وتقدم عائشة مسلسل "الطريق إلى الجنة" للمخرج الأسعد الوسلاتى، وهو العمل الذى سيعرض في رمضان المقبل، بعد غياب استمر 8 أعوام، كذلك ستشارك في عمل درامى مصرى، سينافس في رمضان المقبل.



عائشة بن احمد على فيس بوك

وتشارك عائشة بن أحمد في بطولة فيلم "توأم روحى"، وقد طرحت الشركة المنتجة للفيلم البوستر الدعائى الأول للعمل، المقرر طرح بدور العرض السينمائى الفترة المقبلة، وتصدر البوستر كل من حسن الرداد وأمينة خليل وعائشة بن أحمد، والفيلم من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف أمانى التونسى، والذى يعد ثالث تجاربها بعدما قدمت فيلمي "بين بحرين" و"قصة حب". فيلم "توأم روحي" بطولة حسن الرداد، وأمينة خليل، وعائشة بن أحمد، وغيرهم من النجوم.

Advertisements

وكان آخر أفلام حسن الرداد "عقدة الخواجة" الذى تم عرضه فى موسم شم النسيم من عام 2018 وشارك فى بطولته هنا الزاهد وماجد المصرى وبيومى فؤاد وحسن حسنى ومحمد لطفى وسامية الطرابلسى، من تأليف هشام ماجد وشيكو، للمنتج أحمد السبكى، وإخراج بيتر ميمى، والذى تدور أحداث الفيلم حول شاب فقير وطموح تجمعه قصة حب بابنة رجل أعمال له نفوذ وأموال طائلة.