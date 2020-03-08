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شكرا لقرائتكم خبر عن دوا ليبا ضيفة Saturday Night Live 28 مارس الجارى.. فمن هو مقدم الحلقة؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتاد متابعو برنامج " Saturday Night Live " الذي يعرض علي قناة NBC علي المفاجآت التي تضمها عادة حلقات البرنامج و هو ما يجعلهم دائما في حماس شديد لمشاهدة المزيد من الحلقات، و قد كشف القائمون علي " Saturday Night Live " أن المخرج و المؤلف الأمريكي جون كراسينسكي البالغ من العمر 40 عام سيقوم بتقديم الحلقة الجديدة و التي من المقرر عرضها يوم السبت 28 مارس المقبل .
اما ضيفة الحلقة فهي النجمة العالمية دوا ليبا مغنية "Physical" البالغة من العمر 24 عام، والتي ستفاجئ عشاقها و محبيها بعدد من أسرار حياتها الشخصية خلال الحلقة إضافة الي تقديمها عدد من أغنياتها الشهيرة .
دواا ليبا و جون
ويأتي ظهور جون كراسينسكي في البرنامج بعد أسبوع من عرض فيلمه الجديد " A Quiet Place Part II " بدور العرض العالمية يوم 20 مارس الجاري ، وقبل أسبوع من إطلاق دوا ليبا البومها الغنائي الجديد الذي يحمل اسم " Nostalgia " و المقرر إطلاقة في 3 أبريل المقبل و ينتظره قطاع كبير من محبي و عشاقي دوا ليبا التي تمتلك شعبية جارفة حول العالم .
و لم يعرف الكثيرون أنها المرة الأولي التي يقدم فيها جون كراسينسكي حلقة من برنامج " Saturday Night Live " ، في حين يعد هذا هو الظهور الثاني لدوا ليبا بهذا البرنامج .
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