شكرا لقرائتكم خبر عن بعد خلافات طويلة بسبب زواجه من أنغام.. أحمد إبراهيم يشكر زوجته الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكثر من عام كامل مر على زواج الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم والنجمة أنغام، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا بين محبيها ومتابعيها، وكذلك تسبب في العديد من الأزمات للطرفين، سواء لأنغام مع أسرتها وتحديدا ابنها، وأيضا بالنسبة لإبراهيم وتحديدا مع زوجته الأولى ياسمين عيسى.

ولأول مرة بعد الخلاقات وجه الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم الشكر إلى زوجته الأولى ياسمين عيسى، حيث نشر إبراهيم، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة لابنيه مع والدتهما، وعلق عليها قائلا: "في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللى صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول". وأثنى عدد كبير من المتابعين لأحمد إبراهيم على تصرفه ووصفوه بالتصرف الراقى.



أحمد إبراهيم على إنستجرام

يذكر أن الموزع الموسيقى أحمد إبراهيم، زوج أنغام، ظهر فى مقطع فيديو طريف أثناء حضوره حفلها ضمن احتفالات اليوم الوطني بالكويت، خلال سؤال أحد المعجبات له وهو جالس بالحفل تقول له: "لو سمحت أنت زوج أنغام صح؟.. يا بختك فيها".

وكانت أنغام قد تألقت فى الحفل، حيث نشرت العديد من مقاطع الفيديو والصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، معلقة عليها: "سعدت بمشاركتي في احتفال محافظة الأحمدي باليوم الوطني الكويتي بحضور أكثر من 20000 فرد من جمهوري الغالي الكويتي.. كل عام وأنتم بخير وألف شكر للشيخ فواز الحمد الصباح محافظ الأحمدي، وفريق المحافظة على حسن استقبالكم".