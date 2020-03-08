في اليوم العالمي للمرأة .. ماجدة الرومي توجه رسالة خاصة

وجهت النجمة ماجدة الرومي رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
ونشرت ماجدة صورة أفيش ليوم
يذكر أن النجمة ماجدة الرومي طرحت سابقًا أغنية بعنوان لا تسأل، وهي من كلمات سعاد الصباح، وألحان مروان خوري، وتوزيع ميشيل فاضل، كما حققت الأغنية نجاحًا باهرًا عبر موقع السوشيال ميديا.
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