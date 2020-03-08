شاهد .. أحمد إبراهيم يكشف حقيقة انفصاله عن أنغام

كشف الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم حقيقة طلاقه من النجمة أنغام، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وجاء ذلك عقب شائعات طلاقه.

ورد أحمد على شائعات طلاقه، قائلًا: الأساتذة الصحفيين اللي بيحاولوا يتواصلوا معايا آسف لعدم الرد ، احب اوضح انا انفصلت عن

أم اولادي في أبريل 2019 احترامًا لرغبتها ثم رجعتها غيابي لذمتي من مايو 2019 حفاظًا على استقرار أولادي ، ومستحيل استغنى عنهم مهما تعرضت لضغط حتى لو كلفني الأمر البعد حتى لو اتخلعت من اي طرف يخيرني بينه وبين أولادي هختار راحة اولادي مع حبي الكبير للطرف الغالي ده اللي مازال هو الآخر على ذمتي واقسم بالله لم يحدث اي انفصال "حتى الآن" لكن محدش عارف بكرا جايب ايه المهم راحة ولادي قبلي شخصيا .. كل ده يا جماعة عشان بوست تحية لام اولادي نزلته في يوم المرأة العالمي.

وكانت شائعات الطلاق طاردت أحمد وأنغام، عقب تهنئته لزوجته السابقة السيدة ياسمين عيسى، في اليوم العالمي للمرأة.

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يذكر أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أعلن زواجه من النجمة أنغام في فبراير من العام الماضي.