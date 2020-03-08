غدًا.. المؤتمر الصحفي لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة

يقام مساء غدًا في تمام الساعة السادسة والنصف بفندق الماريوت عمر الخيام بالزمالك المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان تفاصيل الدورة التاسعة لمهرجان وسط البلد للفنون المعاصرة " دي- كاف ". سيتم الإعلان عن تفاصيل الدورة وأهم فعالياتها والتى ستستمر لمدة ثلاث أسابيع في الفترة من 30 مارس وحتى 10 أبريل القادم. Advertisements يشارك في المؤتمر كل من الأستاذ احمد العطار المدير الفني للمهرجان، الأستاذ كريم الشافعي رئيس مجلس إدارة وشريك مؤسس بشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، واخيرًا الأستاذة ريم علام المدير التنفيذي للمهرجان. كريم الشافعي رئيس مجلس إدارة وشريك مؤسس بشركة الإسماعيلية للاستثمار العقاري، واخيرًا الأستاذة ريم علام المدير التنفيذي للمهرجان. الجدير بالذكر إن مهرجان دي كاف هو مهرجان متخصص للفنون البصرية والحركية مثل الرقص والمسرح والسينما وتقام عروضه في منطقة وسط البلد.

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