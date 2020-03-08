هنأ الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم زوجته الأولى السيدة ياسمين عيسى، بمناسبة اليوم العالمي للمرأة. ونشر أحمد صورة لزوجته السابقة ياسمين برفقة أولاده، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلق عليها قائلًا: في يوم المرأة العالمي تحية للعظيمة الأمينة اللي صانت بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي. بيتي في غيابي عرفت قيمة ولاد الأصول مراتي وام ولادي. Advertisements وأثارت تغريدة أحمد إبراهيم التسؤلات حول علاقته بزوجته الحالية الفنانة أنغام. يذكر أن الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم أعلن زواجه من النجمة أنغام في فبراير من العام الماضي.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد تهنئته لزوجته الأولى .. شائعات الطلاق تلاحق أحمد إبراهيم وأنغام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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