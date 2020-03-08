مديح محسن يكشف تفاصيل تعاونه مع حميد الشاعري وهيفاء وهبي

كشف الملحن مديح محسن في تصريح خاص "لبوابة الوفد" أنه يتعاون مع النجم حميد الشاعري في أغنية من ألحانه ومن كلمات محمد البوغة وتوزيع أمين نبيل. كلمات محمد البوغة وتوزيع أمين نبيل. وأشار "مديح" أن يجمعه مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنية من ألحانه ومن كلمات هاني رجب وتوزيع أمين نبيل. كلمات هاني رجب وتوزيع أمين نبيل. Advertisements ويذكر أن الملحن مديح محسن تعاون مع أبرز نجوم الوطن العربي منهم :"النجم عمرو دياب والنجم رامي صبري".

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