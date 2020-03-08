مديح محسن يكشف تفاصيل تعاونه مع حميد الشاعري وهيفاء وهبي

كشف الملحن مديح محسن في تصريح خاص "لبوابة الوفد" أنه يتعاون مع النجم حميد الشاعري في أغنية من ألحانه ومنكلمات محمد البوغة وتوزيع أمين نبيل.
وأشار "مديح" أن يجمعه مع النجمة اللبنانية هيفاء وهبي في أغنية من ألحانه ومنكلمات هاني رجب وتوزيع أمين نبيل.
ويذكر أن الملحن مديح محسن تعاون مع أبرز نجوم الوطن العربي منهم :"النجم عمرو دياب والنجم رامي صبري".
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