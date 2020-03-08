شاهد.. برومو ذا فويس سينيور

طرحت قناة ام بي سي، برومو برنامج ذا فويس سينيور بموسمه الأول، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك. ومن المقرر أن يبدأ عرض برنامج ذا فويس سينيور الأول، يوم السبت الموافق 21 من شهر مارس الجاري، على شاشة ام بي سي مصر، في تمام الساعة الثامنة مساًء بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساًء بتوقيت فويس سينيور الأول، يوم السبت الموافق 21 من شهر مارس الجاري، على شاشة ام بي سي مصر، في تمام الساعة الثامنة مساًء بتوقيت مصر، والساعة التاسعة مساًء بتوقيت السعودية Advertisements وتتألف لجنة التحيكم من 4 حكام، وهم النجم ملحم زين، والنجمة نجوى كرم، ونقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، والنجمة سميرة سعيد. يذكر أن برنامج ذا فويس سينيور يبحث عن المواهب الغنائية لمن هم فوق سن الستون عامًا، وتدور عدد حلقات البرنامج من أربع حلقات مسجلة فقط.

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