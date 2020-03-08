في اليوم العالمي للمرأة .. نجوم الفن يحتفلون على طريقتهم الخاصة

احتفل نجوم الفن والإعلام في اليوم العالمي للمرأة على طريقتهم الخاصة، وجاء ذلك عبر حسابتهم الرسمية بمواقع السوشيال ميديا.

ونبرز في السطور التالية أبرز نجوم الفن والإعلام يدعمون المرأة في اليوم العالمي:-

الفنان أحمد العوضي: نشر صورة برفقة طفلة صغيرة وظهر من خلالها وهو يعطيها وردة، دليل على حبه وتقديره للمرأة.

الإعلامية رضوى الشربيني: وجهت رسالة عبر حسابها الرسمي، قائلة: يوم المرأة العالمي .. تحيه لكى .. لكل امرأة وقفت أمام قسوة هذه الحياه أستحملت و قاومت و حاولت و لم تيأس .. تحيه لكى يا ما من كنتى فارسة أحلامك .. تحيه و تقدير إلى تاء التأنيث التى دائمًا تصنع المستحيل وستظل بكل ما لديها من قوه و حب و عطاء .. كل عام و انتن امهات و اخوات و بنات و صديقات رائعات .. صباح جميل كجمال النساء يا كل النساء.

الفنانة نيكول سابا: نشرت صورة لها، وظهرت من خلالها بإطلالة ساحرة، وعلقت عليها قائلة: اليوم العالمي للمرأة.

الفنانة الكبيرة ناديىة الجندي: نشرت صورة لها بفستان سوريه باللون الأسود، وعلقت عليه قائلة: اليوم العالمي للمرأة.

الإعلامية إنجي علي: نشرت أفيش لها مكتوب عليه: أنا امرأة .. ما هي القوى العظمى الخاصة بك .. يوم سعيد للمرأة.

بينما نشرت الفنانة القديرة ليلى علوي صورة نادرة لها، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واحتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم باليوم العالمي للمرأة، حيث وجهت رسالة عبر حسابها الرسمي، قائلة: عيد المرأة العالمي .. كل يوم وأنتِ العيد.

ونشرت الفنانة دومينيك حوراني بعض الصورة برفقة ابنتها، وعلقت عليها قائلة: تحية لكل امرأة تحملت تقالة دم الرجال وربت عيلة وضحت بحياتها وبكل شيء من أجل إسعادهم وهم أصلا ما يستهلوووووووووووووش .. ابقي قوية وقومي من تحت الأنقاض .. وحاربي من أجل إيقاف الظلم واسندي كل

الستات اللي تعرفيهم .. وإخس على كل وحدة باعت وحدة تعرفها عشان مصلحة رجل .. زمن المودة عدى ، يلي بتقولو الزمن ده كلو هات ، انتو خليتو الزمن ده هات وهات .. اصحي وقفي على رجليكي واطلبي حقوقك في زمن دلعني عشان أدلعك.

كما نشر الفنان سعد لمجرد صورة برفقة والدته خلال تأدية مناسك العمرة، وعلق عليها قائلًا: كل عام و أنتي حبيبتي يا ميمتي ونور عيني ، اكن لكِ كل الاحترام يا حبي و يا عشقي الأبدي ، مع تقديري و احترامي لكل الأمهات و نساء العالم.

ووجه الفنان رامي صبري رسالة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، قائلًا: بمناسبه أن انهاردا اليوم العالمي للمرأه .. احب اقولها في اليوم العظيم ده .. لما الراجل يتكلم الست متعندش معاه.

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ووجهت الفنانة ريم مصطفى رسالة في اليوم العالمي للمرأة، قائلة: كل بيت .. كل قلب .. كل شعور .. كل لحظة من السعادة غير مكتملة بدونك .. فقط يمكنك إكمال هذا العالم. يوم سعيد للمرأة.

بينما وجهت الفنانة ليلى إسكندر رسالة قائلة: كل عام وانت الخير يا صديقتي .. المرأة ليست عدوة المرأة سوى بحالة عدم التكافؤ بين الاثنتان .. المرأة الفارغة المتكلة على ظل رجل لتصبح كيانًا .. التي تعتبر انها ليست سعيدة سوى اذا سافرت ولبست الماركات وهايطت ونافقت ونمنمت وابتلت وباعت كل كرامتها لتصبح اسمًا على رفوف غبار هي فقط عدوة المرأة التي انا وانتم نعرفها جيدا .. انا وانت يا صديقتي .. المراة الجميلة المثقفة اللي

عينها شبعانة من بيت أهلها واللي تعرف انها هي فقط سبب نجاحها باي مجال كان .. هي صديقتي .. الام الحنونة التي تبكي فراق أطفالها وليست من تعنفهم هي صديقتي .. الاخت الواعية التي تصلح بين خوانها مو اللي تخلف بينهم هي صديقتي .. الصديقة الجدعة اللي قبل لا اتصل بها تحس فيني وتجيني هي صديقتي .. النساء الناجحات اللي تعرفت عليهم فحياتي كثيرات جدا جدا .. المثقفات العفيفات الشريفات .. الشرف فالأخلاق والعقل فقط .. واشد بساعدي على ساعدك واقولك برافو والله يهنيك ويوفقك ويبعد عنك كل الشر ويحفظكم اجمعين يا امي وخواتي.

ونشرت الفنانة ماريتا الحلاني فيديو تحث من خلاله على قوة المرأة، وعلقت عليه قائلة: في يوم المراة العالمي .. امي ملهمتي قبلت تحدي اغنيتي الجديدة اذا فيك تنسى .. الحب مش تملّك. ما تسمحي لحدا يسيطر عليكي ويتحكم فيكي .. كوني حالك، كوني حرة، انت قوية.

الفنانة بلقيس فتحي: وجهت رسالة قائلة: كل عام ونحن قويات..سعيدات.. ناجحات .. كل عام ونهضة مجتمعاتنا تقاس بمدى تمكين المرأة .. نصف المجتمع ومربية النصف الآخر أحبكم يا زهراتي.

ونشرت الإعلامية سالي فؤاد صورة برفقة جدتها، وعلقت عليها قائلة: كل سنة و كل مرأة طيبة .. نورتني الجدة منال في فقرة أكلات جدتي و قدمت احلى كشك بتكات جديدة و عرفتنا اسرار تتبيلات المشاوي.

وبإطلالة ساحرة وجهت الفنانة مايا دياب رسالة توجه من خلالها النصيحة، قائلة: المرأة ما بتعرف مكانتها، المرأة بتختار مكانتها.

وظهرت النجمة يسرا بإطلالة خضراء ساحرة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

كما ظهرت أيضًا الفنانة رانيا يوسف بإطلالة ساحرة، وعلقت عليها قائلة: ‏انتي سلاح نفسك كوني قويه بعلمك وعملك.

ونشر النجم حسين الجسمي صورة تجمعه بسيدة عجوز، وعلق عليها قائلًا: المرأة هي الأم والأخت والزوجة والبنت، ارتبط اسمها بالحنّيةوبالتربية والمستقبل ‏هي ركيزة أساسية في بناء الإنسان والمجتمع وشريك فعّال في تحقيق الإنجازات في كل مجالات الحياة، نفخر بها.

ونشرت الفنانة ميرهان حسين صورة لها وعلّفت عليها قائلة: كفاية أن في سورة في القرآن الكريم اسمها سورة النساء .. كل سنة وكل النساء بألف خير.