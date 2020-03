في اليوم العالمي للمرأة .. نجوم الفن يحتفلون على طريقتهم الخاصة

View this post on Instagram

في #يوم_المراة_العالمي، امي ملهمتي قبلت تحدي اغنيتي الجديدة #اذا_فيك_تنسى! الحب مش تملّك. ما تسمحي لحدا يسيطر عليكي ويتحكم فيكي. كوني حالك، كوني حرة، انت قوية 🪁 Be who you Are, Say what you Feel, Do what you Want. Happy Women's Day 💜 #HappyInternationalWomensDay #InternationalWomensDay #EzaFeekTensa music video link in bio 🎵